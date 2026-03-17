Sony випустила велике оновлення PS5 Pro з технологією PSSR 2 – вже відомі перші ігри

Sony оголосила про запуск оновлення для PlayStation 5 Pro, яке додає підтримку вдосконаленої технології масштабування PSSR 2. Новий ШІ-апскейлер має покращити якість зображення та стабільність руху в низці популярних ігор. Перші тайтли з підтримкою новинки з’являться вже у березні.

Компанія Sony починає розгортання нового системного оновлення для консолі PlayStation 5 Pro. Воно додає підтримку технології PlayStation Spectral Super Resolution другого покоління – інструменту масштабування зображення на базі штучного інтелекту. Старт оновлення відбувся 16 березня о 10:00 за тихоокеанським часом, що відповідало 02:00 17 березня за київським часом, повідомила PlayStation.

Що змінює PSSR 2 на PS5 Pro?

На початковому етапі вдосконалений апскейлер буде доступний у низці помітних ігор. Серед них – Silent Hill 2, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3, Rise of the Ronin, Monster Hunter Wilds і Dragon’s Dogma 2.

У Sony пояснили, що ці проєкти вже використовують оновлену версію PSSR, а власники PS5 Pro також отримають спеціальний перемикач у налаштуваннях консолі. Завдяки йому новий алгоритм масштабування можна буде активувати й в інших іграх, які раніше підтримували PSSR.

У компанії наголошують, що технологія працює як бібліотека штучного інтелекту, яка під час масштабування аналізує кожен піксель кадру.

Оновлена версія забезпечує точніше відновлення зображення, кращу плавність руху та дає розробникам більше інструментів для балансу між продуктивністю і якістю графіки на PS5 Pro.

У найближчій перспективі список сумісних ігор розшириться. Так, Crimson Desert отримає підтримку PSSR 2 разом із релізом 19 березня. Для Assassin’s Creed Shadows і Cyberpunk 2077 також готуються відповідні патчі – їх планують випустити протягом наступних тижнів.

Першим проєктом, де з'явилася підтримка нової версії апскейлера, стала Resident Evil Requiem – про це Sony повідомляла раніше. Роботу над покращеним PSSR 2 компанія також пов'язує з ініціативою Amethyst, яку вона реалізує спільно з AMD.

У Sony зазначають, що нову технологію можна увімкнути у всіх іграх із підтримкою PSSR, однак результат може відрізнятися залежно від конкретного тайтла. Якщо користувачі помітять візуальні артефакти чи інші проблеми, функцію можна буде вимкнути у налаштуваннях.