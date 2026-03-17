Компания Sony начинает развертывание нового системного обновления для консоли PlayStation 5 Pro. Оно добавляет поддержку технологии PlayStation Spectral Super Resolution второго поколения – инструмента масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта. Старт обновления состоялся 16 марта в 10:00 по тихоокеанскому времени, что соответствовало 02:00 17 марта по киевскому времени, сообщила PlayStation.

Что меняет PSSR 2 на PS5 Pro?

На начальном этапе усовершенствованный апскейлер будет доступен в ряде заметных игр. Среди них – Silent Hill 2, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Senua's Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3, Rise of the Ronin, Monster Hunter Wilds и Dragon's Dogma 2.

В Sony пояснили, что эти проекты уже используют обновленную версию PSSR, а владельцы PS5 Pro также получат специальный переключатель в настройках консоли. Благодаря ему новый алгоритм масштабирования можно будет активировать и в других играх, которые ранее поддерживали PSSR.

В компании отмечают, что технология работает как библиотека искусственного интеллекта, которая во время масштабирования анализирует каждый пиксель кадра.

Обновленная версия обеспечивает более точное восстановление изображения, лучшую плавность движения и дает разработчикам больше инструментов для баланса между производительностью и качеством графики на PS5 Pro.

В ближайшей перспективе список совместимых игр расширится. Так, Crimson Desert получит поддержку PSSR 2 вместе с релизом 19 марта. Для Assassin's Creed Shadows и Cyberpunk 2077 также готовятся соответствующие патчи – их планируют выпустить в течение следующих недель.

Сравнение PSSR – смотрите видео:

Первым проектом, где появилась поддержка новой версии апскейлера, стала Resident Evil Requiem – об этом Sony сообщала ранее. Работу над улучшенным PSSR 2 компания также связывает с инициативой Amethyst, которую она реализует совместно с AMD.

В Sony отмечают, что новую технологию можно включить во всех играх с поддержкой PSSR, однако результат может отличаться в зависимости от конкретного тайтла. Если пользователи заметят визуальные артефакты или другие проблемы, функцию можно будет отключить в настройках.