Ви не повірите куди Sony хочуть засунути рекламу – компанія зареєструвала новий патент

Новий патент від Sony здивував геймерів. Компанія планує запускати рекламу просто під час відеоігор, застосувавши для цього штучний інтелект.

Ігрова індустрія не стоїть на місці і поки інші компанії гадають як ефективніше вплести ШІ у виробничі процеси, Sony вигадали як отримати ще більше грошей від своїх продуктів, інформує 24 Канал.

Sony хочуть показувати рекламу в іграх?

Поки голова Take-Two коментує масові скорочення в IT, стало відомо, що Sony запатентувала нову функцію, яка має на меті "розважити" геймерів в моменти вимушеної бездіяльності у відеоіграх.

Як підмітили у виданні MP1st, компанія подала патент на систему, що використовуватиме ШІ аби показувати гравцям "мультмедійний контент" просто під час "екранів завантаження".

За ідеєю, під час подібних ситуацій на екрані вмикатиметься режим "картинка в картинці", де програватимуться відео, поки гра вантажитиметься у фоновому режимі.

Ролики ж планують показувати різного характеру: від кліпів з соцмереж чи хайлайтів стримерів до, звісно, реклами.

До того ж, систему планують використовувати як для відображення ігрової реклами, так і "зовнішньої". Себто, чекаючи чергову висадку в Warzone ви зможете побачити рекламу якогось скіна, що от-от з'явиться у грі або ж нової дрелі – як пощастить.

При цьому ШІ автоматично оцінюватиме очікуваний час очікування та вибиратиме контент, який найкраще заповнить цю прогалину. Якщо пауза закінчиться швидше, ніж очікувалося, то відео зникне або зупиниться, отож нова ідея не заважатиме ігровому процесу.

Слід зазначити, що не усі патенти втілюються у реальність, тож фанатам консолей Sony поки що не слід надто перейматися через вигадку компанії. Хоча цілком ймовірно, що подібна система вже очікуватиме нас на PS6.