Що вже відомо про нове доповнення для The Witcher 3?

Нове доповнення для The Witcher 3: Wild Hunt вийде у 2027 році, пише видання GamesRadar. Це станеться через 12 років після релізу оригінальної гри та через 11 років після виходу останнього великого розширення Blood and Wine. Анонс став справжньою сенсацією, адже більшість гравців вважала історію Геральта з Рівії остаточно завершеною, а студію – зосередженою на розробці наступної частини франшизи.

Дивіться також Інсайдер каже, що події нового DLC для The Witcher 3 відбуватимуться не там, де ми всі думали

Медальйон вібрує... це може означати лише одне! Настав час анонсувати The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past,

– написали розробники в офіційному акаунті серії у соцмережі Bluesky.

Розробники планували притримати новину до святкової трансляції на честь десятиріччя Blood and Wine, яка має відбутися 28 травня. Однак плани порушив витік інформації у власному магазині студії RED Launcher: "Ми спочатку планували зробити цей великий анонс під час нашої трансляції REDstreams завтра, але, скажімо так, ми знайшли на RED Launcher те, чого ще не очікували", – розповіли представники CD Projekt Red на сторінці гри в X.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Над Songs of the Past студія працює не наодинці. Співавтором виступає польська команда Fool's Theory. Цей колектив уже добре знайомий фанатам, оскільки він займається розробкою ремейку першої частини The Witcher і складається з ветеранів індустрії, які свого часу створювали оригінальні пригоди Геральта.

Songs of the Past поверне гравців до ролі легендарного мисливця на монстрів Геральта з Рівії для абсолютно нової пригоди,

– заявила студія у своєму офіційному повідомленні.

Попри те, що деталі сюжету триматимуть у таємниці до кінця літа 2026 року, назва натякає на звернення до минулого героя. Експерти припускають, що доповнення може стати містком до майбутньої The Witcher 4, де головну роль, імовірно, віддадуть Цірі. Існують також чутки, що гравці зможуть відвідати далеку Зерріканію – пустельний край з екзотичною культурою та небезпечними створіннями, однак деякі інсайдери це спростовують на користь знайомого нам Велена.

Дивіться також CD Projekt розкрила плани на п'яту і шосту частини "Відьмака": коли вийдуть ігри

Технічне переозброєння: Windows 10 і HDD йдуть у минуле

Разом із анонсом нового контенту розробники оголосили про суттєвий перегляд системних вимог, що стане поганою новиною для величезної кількості гравців. Оскільки гра отримає оновлення рушія та технічні покращення, власникам старих комп'ютерів доведеться оновити залізо.

З появою нового контенту в грі нам також потрібно оновити наші системні вимоги, щоб забезпечити безперебійну роботу та сумісність у майбутньому,

– додала команда CD Projekt Red на окремій сторінці.

Згідно з новими даними, мінімальні вимоги тепер виглядають так:

Процесор: AMD Ryzen 5 2600 або Intel Core i5-8400.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 або AMD Radeon RX 5500 XT.

Відеопам'ять: 6 гігабайтів.

Оперативна пам'ять: 12 гігабайтів.

Місце на диску: 70 гігабайтів на SSD-накопичувачі.

Операційна система: 64-бітна Windows 11.

Студія офіційно припиняє підтримку Windows 10, оскільки Microsoft завершила її обслуговування у жовтні 2025 року. Також розробники відмовляються від жорстких дисків (HDD) на користь SSD, що дозволить забезпечити швидке завантаження локацій і плавну трансляцію ігрових ресурсів. Гра використовуватиме виключно DirectX 12.

Для тих, хто не зможе виконати ці вимоги, залишиться можливість повернутися до попередньої версії гри, проте вони не отримають доступу до нового доповнення та майбутніх патчів.

Songs of the Past вийде на персональних комп'ютерах, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Про версії для консолей минулого покоління або Nintendo Switch наразі не йдеться.

Цей реліз стане початком дуже насиченого періоду для CD Projekt Red, адже компанія паралельно працює над кількома проєктами, включаючи повноцінне продовження серії.