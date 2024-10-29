Щойно передпродажі відкрилися, як свіженькі консолі буквально миттєво розмели. Судячи з усього, їх було дуже мало, а тому вони швидко скінчилися. Це призвело до величезного роздратування шанувальників, які не впустили можливості поскаржитися на це в мережі. Але тепер у всіх охочих буде ще один шанс, пише Engadget.

Цікаво PlayStation 5 Pro буде несумісна зі стандартними декоративними боковими панелями PS5

Деталі

Учора, 28 жовтня, компанія оголосила, що наступного дня, тобто 29 жовтня, почнеться наступний раунд замовлень. Він очікується о 18:00 за Києвом. Компанія продаватиме консолі лише на офіційному сайті.

Компанія не повідомляє, скільки штук запасла цього разу, але, ймовірно, аналогічна ситуація на нас очікує й цього разу – консолі розкуплять за лічені хвилини.

Комплектація включає:

  • Обмежене видання консолі з 1 терабайтом пам'яті.
  • Контролер DualSense.
  • Обмежене видання чохла консолі для дисковода.
  • Обмежена серія вертикальної підставки.
  • 2 горизонтальні ніжки.
  • Кабель HDMI.
  • Шнур живлення змінного струму.
  • Кабель USB.
  • Оригінальний кабельний корпус у стилі контролера PlayStation.
  • 4 кабельні стяжки PlayStation Shapes.
  • Наклейку PlayStation.
  • Обмежене видання плаката PlayStation.
  • Скріпку PlayStation.

PlayStation5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle / Фото Sony

Ціна консолі вказана на рівні 499,99 долара.