Только предпродажи открылись, как свеженькие консоли буквально мгновенно размели. Судя по всему, их было очень мало, а потому они быстро кончились. Это привело к огромному раздражению поклонников, которые не упустили возможности пожаловаться на это в сети. Но теперь у всех желающих будет еще один шанс, пишет Engadget.

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Детали

Вчера, 28 октября, компания объявила, что на следующий день, то есть 29 октября, начнется следующий раунд заказов. Он ожидается в 18:00 по Киеву. Компания будет продавать консоли только на официальном сайте.

Компания не сообщает, сколько штук запасла на этот раз, но, вероятно, аналогичная ситуация нас ожидает и на этот раз – консоли раскупят за считанные минуты.

Комплектация включает:

Ограниченное издание консоли с 1 терабайтом памяти.

Контроллер DualSense.

Ограниченное издание чехла консоли для дисковода.

Ограниченная серия вертикальной подставки.

2 горизонтальные ножки.

Кабель HDMI.

Шнур питания переменного тока.

Кабель USB.

Оригинальный кабельный корпус в стиле контроллера PlayStation.

4 кабельные стяжки PlayStation Shapes.

Наклейку PlayStation.

Ограниченное издание плаката PlayStation.

Скрепку PlayStation.

PlayStation5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle / Фото Sony

Цена консоли указана на уровне 499,99 доллара.