Только предпродажи открылись, как свеженькие консоли буквально мгновенно размели. Судя по всему, их было очень мало, а потому они быстро кончились. Это привело к огромному раздражению поклонников, которые не упустили возможности пожаловаться на это в сети. Но теперь у всех желающих будет еще один шанс, пишет Engadget.

Интересно PlayStation 5 Pro будет несовместима со стандартными декоративными боковыми панелями PS5

Детали

Вчера, 28 октября, компания объявила, что на следующий день, то есть 29 октября, начнется следующий раунд заказов. Он ожидается в 18:00 по Киеву. Компания будет продавать консоли только на официальном сайте.

Компания не сообщает, сколько штук запасла на этот раз, но, вероятно, аналогичная ситуация нас ожидает и на этот раз – консоли раскупят за считанные минуты.

Комплектация включает:

  • Ограниченное издание консоли с 1 терабайтом памяти.
  • Контроллер DualSense.
  • Ограниченное издание чехла консоли для дисковода.
  • Ограниченная серия вертикальной подставки.
  • 2 горизонтальные ножки.
  • Кабель HDMI.
  • Шнур питания переменного тока.
  • Кабель USB.
  • Оригинальный кабельный корпус в стиле контроллера PlayStation.
  • 4 кабельные стяжки PlayStation Shapes.
  • Наклейку PlayStation.
  • Ограниченное издание плаката PlayStation.
  • Скрепку PlayStation.

PlayStation5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle / Фото Sony

Цена консоли указана на уровне 499,99 доллара.