Sony дає ще один шанс усім, хто хотів купити PS5 у стилі ретро, але не встиг
Джерело:Engadget
До тридцятої річниці PlayStation компанія Sony вирішила випустити спеціальну ретро-версію свого головного продукту. Він мав загалом такий же дизайн у плані форми, як і актуальна нині PS5, але отримав приглушений сірий колір, натхненний найпершою консоллю, випущеною в далекому 1994 році. Але тоді, 26 вересня, щось пішло не так.
Щойно передпродажі відкрилися, як свіженькі консолі буквально миттєво розмели. Судячи з усього, їх було дуже мало, а тому вони швидко скінчилися. Це призвело до величезного роздратування шанувальників, які не впустили можливості поскаржитися на це в мережі. Але тепер у всіх охочих буде ще один шанс, пише Engadget.
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Деталі
Учора, 28 жовтня, компанія оголосила, що наступного дня, тобто 29 жовтня, почнеться наступний раунд замовлень. Він очікується о 18:00 за Києвом. Компанія продаватиме консолі лише на офіційному сайті.
Компанія не повідомляє, скільки штук запасла цього разу, але, ймовірно, аналогічна ситуація на нас очікує й цього разу – консолі розкуплять за лічені хвилини.
Комплектація включає:
- Обмежене видання консолі з 1 терабайтом пам'яті.
- Контролер DualSense.
- Обмежене видання чохла консолі для дисковода.
- Обмежена серія вертикальної підставки.
- 2 горизонтальні ніжки.
- Кабель HDMI.
- Шнур живлення змінного струму.
- Кабель USB.
- Оригінальний кабельний корпус у стилі контролера PlayStation.
- 4 кабельні стяжки PlayStation Shapes.
- Наклейку PlayStation.
- Обмежене видання плаката PlayStation.
- Скріпку PlayStation.
PlayStation5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle / Фото Sony
Ціна консолі вказана на рівні 499,99 долара.