Sony дає ще один шанс усім, хто хотів купити PS5 у стилі ретро, але не встиг

До тридцятої річниці PlayStation компанія Sony вирішила випустити спеціальну ретро-версію свого головного продукту. Він мав загалом такий же дизайн у плані форми, як і актуальна нині PS5, але отримав приглушений сірий колір, натхненний найпершою консоллю, випущеною в далекому 1994 році. Але тоді, 26 вересня, щось пішло не так.

Щойно передпродажі відкрилися, як свіженькі консолі буквально миттєво розмели. Судячи з усього, їх було дуже мало, а тому вони швидко скінчилися. Це призвело до величезного роздратування шанувальників, які не впустили можливості поскаржитися на це в мережі. Але тепер у всіх охочих буде ще один шанс, пише Engadget.

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Деталі

Учора, 28 жовтня, компанія оголосила, що наступного дня, тобто 29 жовтня, почнеться наступний раунд замовлень. Він очікується о 18:00 за Києвом. Компанія продаватиме консолі лише на офіційному сайті.

Компанія не повідомляє, скільки штук запасла цього разу, але, ймовірно, аналогічна ситуація на нас очікує й цього разу – консолі розкуплять за лічені хвилини.

Комплектація включає:

Обмежене видання консолі з 1 терабайтом пам'яті.

Контролер DualSense.

Обмежене видання чохла консолі для дисковода.

Обмежена серія вертикальної підставки.

2 горизонтальні ніжки.

Кабель HDMI.

Шнур живлення змінного струму.

Кабель USB.

Оригінальний кабельний корпус у стилі контролера PlayStation.

4 кабельні стяжки PlayStation Shapes.

Наклейку PlayStation.

Обмежене видання плаката PlayStation.

Скріпку PlayStation.

PlayStation5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle / Фото Sony

Ціна консолі вказана на рівні 499,99 долара.