Adv

Грандіозна схованка від розробників не лише дарує головному герою Джейсону вбрання легендарного мафіозі, а й відкриває справжній портал у ретросвіт, повідомляє MemeioYT у X.

Найскладніша великодка в GTA 6

Автором відкриття став блогер під ніком Memeio, який витратив три дні на дослідження карти та пошук 12 електропідстанцій.

Першою підказкою став ледь помітний звуковий ефект із GTA: Vice City, який лунав під час увімкнення радіовежі в локації Кі-Ленто.

Після цього дослідник помітив поодинокі літери на фасадах підстанцій вздовж ліній електропередач.

Після третьої знайденої підстанції я почав складати літери разом і зрозумів, що вони утворюють слово або речення– прокоментував контент-мейкер Memeio.

Зібрані літери склалися у знаменитий чит-код із GTA: Vice City. Щоб активувати "великодку", потрібно натиснути важелі та кнопки на всіх 12 підстанціях у чіткій послідовності, яка відповідатиме цьому коду. Попри складність завдання, фанат досяг своєї мети за 72 години.

При правильній активації гравець потрапляє в локацію з графікою 2002 року та атмосферою 1980-х років, зберігаючи модель персонажа із GTA 6.

Демонстрація "великодки" в дії: дивіться відео

Після виходу звідти в його розпорядження потрапляє культова бірюзова "гавайка" та байк Томмі Версетті.

З огляду на все, що відбувається навколо GTA 6, можна припустити, що в грі ще дуже багато сюрпризів, які чекають свого розкриття. Навіть актор, який виконав у грі одну з ролей, досі не знає, кого він зіграв, та закликав геймерів допомогти знайти свого персонажа.