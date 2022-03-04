Список поповнюється: Bloober Team зупиняє продаж своїх ігор на території Росії та Білорусі

Польські розробники зі студії Bloober Team підтримали Україну. Вони вирішили зупинити розповсюдження своїх відеоігор на території Росії та Білорусі.

Розробники з польської студії Bloober Team підтримали своїх колег з CD Projekt RED. Річ у тім, що разом вони вирішили зупинити продаж своїх відеоігор на території Росії та Білорусі.

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Заява розробників Bloober Team

Відповідну заяву представники Bloober Team опублікували у своєму твітері. Вони написали, що не можуть залишатися нейтральними, коли на кону стоїть життя невинних мирних людей. Розробники солідарні з українським народом та засуджують російську агресію.

Саме тому вони вирішили зупинити продаж своїх ігор на території Росії та Білорусі. Представники Bloober Team вважають, що глобальний спротив може зупинити війну, хоча вони й розуміють, що таке рішення не сподобається місцевим геймерам.

Реакція місцевих геймерів

, що студія Bloober Team є розробником таких проєктів: The Medium, Blair Witch, Observer та дві частини Layers of Fear.

Вона досить прогнозована – разом вони пішли обвалювати рейтинги цих відеоігор. Додамо, що найбільше від таких їхніх дій постраждали проєкти компанії CD Projekt RED, а загалом риторика в обох випадках однакова.

Місцеві гравці називають польських розробників лицемірами, зрадниками та вважають, що це плювок в бік всієї їхньої геймерської спільноти. Також вони заводять свою класичну мантру про відеоігри поза політикою. Найгірше в цій ситуації те, що вони ще досі вважають винними польських розробників, а не свого правителя, який розв'язав кровопролитну війну.

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