Разработчики из польской студии Bloober Team поддержали своих коллег из CD Projekt RED. Дело в том, что вместе они решили остановить продажи своих видеоигр на территории России и Белоруссии.

К теме Никаких игр: The Witcher и Cyberpunk 2077 перестанут продавать на территории России и Беларуси

Заявление разработчиков Bloober Team

Соответствующее заявление представители Bloober Team опубликовали в своем твиттере. Они написали, что не могут оставаться нейтральными, когда на кону стоит жизнь невинных мирных людей. Разработчики солидарны с украинским народом и осуждают российскую агрессию.

Поэтому они решили остановить продажу своих игр на территории России и Беларуси. Представители Bloober Team считают, что глобальное сопротивление может остановить войну, хотя они и понимают, что такое решение не понравится местным геймерам.

Отметим, что студия Bloober Team является разработчиком таких проектов: The Medium, Blair Witch, Observer и две части Layers of Fear.

Реакция местных геймеров

Она довольно прогнозируемая – вместе они пошли обваливать рейтинги этих видеоигр. Добавим, что больше всего от таких их действий пострадали проекты компании CD Projekt RED, а в целом риторика в обоих случаях одинаковая.

Местные игроки называют польских разработчиков лицемерами, предателями и считают, что это плевок в сторону всего их геймерского сообщества. Также они заводят свою классическую мантру о видеоиграх вне политики. Хуже всего в этой ситуации то, что они до сих пор считают виновными польских разработчиков, а не своего правителя, развязавшего кровопролитную войну.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!