Опубліковано список відеоігор з найбільшою фан-базою: результати вас здивують

Портал FandomSpot провів своєрідне дослідження, сформувавши список найбільших фан-баз світу розваг. Очевидним лідерством у ньому відзначилися відеоігри, проте результати можуть здивувати геймерів. Детальніше – у матеріалі.

Фандоми – неодмінна складова сучасної попкультури. Ігри, серіали, аніме, фільми та інші види мистецтва неодмінно гуртують навколо себе потужні товариства однодумців. Проте який продукт світу розваг може похвалитися найбільшим "ком'юніті"? Саме це й вирішили з'ясувати у FandomSpot.

Методологія дослідження досить спірна, адже фахівці порталу використали наступні критерії: кількість входів в підфорум (сабреддіт) порталу Reddit, пошукові запити в системі Google Trends і хештеги в соціальних мережах в часовому проміжку з березня 2020 року і дотепер. Проте отримані результати все ж досить цікаві, й згідно з ними у першій 10–тці найбільших фан-баз опинилося аж 7 представників світу відеоігор.

Найбільші фандоми за версією сайту fandomspot.com / зображення fandomspot.com

Беззаперечним переможцем стала пісочниця Minecraft з рейтингом у понад 34 тисячі балів, і це більш ніж у два рази вище, ніж у Pokemon, що розмістилася на другому місці. Замикає трійку лідерів Animal Crossing, а слідом за нею розташувалися Dungeons and Dragons та The Legend of Zelda.

Неочікувано високе, 6 місце посіло головне геймерське розчарування останнього часу – Cyberpunk 2077, обігнавши такі популярні відеоігрові тайтли як GTA (10 місце), Skyrim (18), Red Dead Redemption (24) та навіть The Witcher (30).

Слід зазначити, що дані результати – не якийсь глибокий аналіз. Популярність Cyberpunk 2077 природна через відносно недавній реліз та хайп навколо нього та проєкту в цілому, тепер же гру частіше згадують в постах про баги і технічні недоліки, а це навряд можна вважати своєрідним доказом популярності, яка може повернути довіру покупців.