Опубликован список видеоигр с самой большой фан-базой: результаты вас удивят

Портал FandomSpot провел своеобразное исследование, сформировав список крупнейших фан-баз мира развлечений. Очевидным лидерство в нем отметились видеоигры, однако результаты могут удивить геймеров. Подробнее – в материале.

Фандомы – неотьемлимая составляющая современной поп-культуры. Игры, сериалы, аниме, фильмы и другие виды искусства непременно сплачивают вокруг себя мощные общества единомышленников. Однако какой продукт мира развлечений может похвастаться самым большим "комьюнити"? Именно это и решили выяснить FandomSpot.

Методология исследования достаточно спорная, ведь специалисты портала использовали следующие критерии: количество входов в подфорумы (сабреддиты) портала Reddit, поисковые запросы в системе Google Trends и хэштеги в социальных сетях во временном промежутке с марта 2020 года и до сих пор. Однако полученные результаты все же довольно интересные, и согласно им в первой 10–ке крупнейших фан-баз оказалось целых 7 представителей мира видеоигр.

Самые большие фандомы по версии сайта fandomspot.com / изображение fandomspot.com

Безоговорочным победителем стала песочница Minecraft с рейтингом в более чем 34 тысячи баллов, и это более чем в два раза выше, чем у Pokemon, которая разместилась на втором месте. Замыкает тройку лидеров Animal Crossing, а за следом за ней расположились Dungeons and Dragons и The Legend of Zelda.

Неожиданно высокое, 6 место заняло главное геймерское разочарование последнего времени – Cyberpunk 2077, обогнав такие популярные видеоигровые тайтлы как GTA (10 место), Skyrim (18), Red Dead Redemption (24) и даже The Witcher (30).

Следует отметить, что данные результаты – не какой-то глубокий анализ. Популярность Cyberpunk 2077 естественна из-за относительно недавнего релиза и хайпа вокруг него и проекта в целом, теперь же игру чаще всего упоминают в постах о багах и технических недостатках, а это вряд ли можно считать своеобразным доказательством популярности, которая может вернуть доверие покупателей.