Культова стелс-гра отримала неочікуване оновлення в Steam через 12 років після релізу

Шанувальники відомої серії стелс-екшенів з нульових були здивовані побачивши оновлення однієї з ігор на платформі Steam.

Майже через 12 років після релізу, випущена у серпні 2013 року гра Splinter Cell: Blacklist отримала неочікувані зміни в Steam, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Можливий натяк на продовження

Проєкт розроблений Ubisoft Toronto є останньою, на цю мить, частиною відомої серії стелс-відеоігор.

У рамках раптового оновлення Splinter Cell: Blacklist отримала досягнення для Steam через понад десять років після її випуску на платформі.

Примітно, що ця функція застосовується "ретроактивно", себто власники гри, які вже виконали дію необхідну для отримання тієї чи іншої "ачівки" отримають її миттєво, бодай раз увійшовши в гру.

Трейлер олдскульного проєкту: дивіться відео

Також Ubisoft видалили 19 досягнень, пов'язаних з нині відсутнім онлайн-режимом.

Чимало шанувальників гри розцінили такі дії розробників як підготовку до ймовірного продовження Splinter Cell, чутки про яке курсують у мережі вже дуже довго.

Так чи інакше, а таке оновлення дійсно виглядає досить дивно та справді може вказувати на щось більше.