Повернення з тіні – у мережі з'явилися перші скриншоти довгоочікуваного рімейку Splinter Cell

Шпигунська класика готується до гучного повернення. У мережі несподівано з'явилися перші скриншоти довгоочікуваного рімейку культового екшену Splinter Cell.

Секретні кадри з розробки Splinter Cell Remake потрапили в мережу, інформує MP1st.

Перший погляд на оновлену класику

Витік інформації відбувся через портфоліо одного з розробників, який раніше працював над цим проєктом. Експерти датують ці кадри щонайменше 2024 роком, тому матеріали показують досить ранній етап роботи.

На скриншотах автори продемонстрували столицю Грузії – Тбілісі. Саме туди, за сюжетом оригінальної гри 2002 року, агент Сем Фішер вирушає розслідувати загадкове зникнення двох оперативників ЦРУ.

Лавка з їжею / Фото mp1st

Кадри демонструють затишний міський дворик із графіті, вулиці та місцеву крамницю з традиційною грузинською їжею. Розробники зберегли оригінальну атмосферу та часовий простір, про що свідчать розірвані плакати з датою "2004 рік".

Дворик / Фото mp1st

Серед агітаційних матеріалів особливу увагу привертають передвиборчі постери з обличчям Комбайна Ніколадзе – головного лиходія та майбутнього диктатора Грузії. Автори зобразили його значно молодшим, а плакати містять заклики до реформи поліції та боротьби з корупцією.

Агітація / Фото mp1st

Компанія Ubisoft дала зелене світло на повноцінне оновлення класичної гри ще у 2021 році. Студія Ubisoft Toronto створює гру з нуля на сучасному рушії Snowdrop.

Розробники пообіцяли повністю модернізувати штучний інтелект ворогів, покращити систему освітлення, анімацію та звуковий супровід. Водночас автори запевнили, що збережуть класичну лінійну структуру гри, відмовившись від концепції відкритого світу.

Ще одна локація / Фото mp1st

Попри оптимістичний вигляд кадрів, робота над проєктом просувається складно. Інсайдери повідомляють про "крихкий" стан розробки. На початку 2026 року студія Ubisoft Toronto пройшла через хвилю скорочень, у результаті якої звільнила 40 працівників. Разом з тим правління обіцяє, що це ніяк не вплинуло на робочий процес.