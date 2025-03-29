Кооперативна гра Split Fiction ввійшла в історію індустрії, побивши одразу 3 світових рекорди
- Кооперативна гра Split Fiction від Hazelight встановила три світових рекорди в Книзі рекордів Гіннеса.
- Гра стала найчастіше граною локальною кооперативною відеогрою у Steam, найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою в Steam, та найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою у перший тиждень після релізу.
- Розробники на чолі з Джозефом Фаресом святкують це досягнення, а геймери висловлюють захоплення.
Одна з головних претенденток на звання найкращої гри 2025 року – Split Fiction від Hazelight уже ввійшла в історію індустрії, отримавши одразу 3 записи до Книги рекордів Гіннеса.
Кооперативну відеогру Split Fiction спіткав настільки великий успіх, що невдовзі після релізу вона побила одразу три світових рекорди, інформує 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Неймовірний успіх та заслужене визнання
Поки кінороби ударним темпом готують екранізацію Split Fiction, її розробники з Hazelight Studios на чолі з Джозефом Фаресом святкують неймовірне досягнення.
Річ у тому, що нещодавно комітет Книги рекордів Гіннеса оголосив, що проєкт побив одразу 3 світових рекорди.
Отож, Split Fiction стала:
- Локальною кооперативною відеогрою, яку найчастіше грають у Steam (найбільше користувачів, – ред.).
- Найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою в Steam.
- Найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою протягом першого тижня після релізу.
Незабаром після того, як стало відомо про ці досягнення, на них відреагував Джозеф Фарес.
Ого, це веселий сюрприз. Дякую всім,
– написав головний творець гри.
Геймери зустріли цю новину з захватом та наголосили, що студія Hazelight заслуговує усіх похвал, адже Split Fiction вийшла справді "шедевральною".