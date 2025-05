Ніл Дракманн остаточно розвіяв сумніви щодо кінцівки The Last of Us – чи спрацювала б вакцина

Довгі роки серед геймерів точилися суперечки щодо фіналу The Last of Us. Очільник студії Naughty Dog Ніл Дракманн розвіяв усі сумніви, розповівши чи спрацювала б вакцина від кордицепсу.

Рішення Джоела зупинити Світлячків в кінцівці оригінальної The Last of Us було джерелом незліченних дебатів серед геймерів протягом довгих 12 років, аж ось один з головних творців культової гри вніс ясність у суперечливе питання, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Sacred Symbols+. Цікаво Творець Stardew Valley розповів, що змінив би в грі, якби починав розробку з самого спочатку Таємницю розкрито Чимало шанувальників проєкту й досі вважають рішення Джоела врятувати Еллі, попри можливість створення ліків від кордицепсу, егоїстичним. Водночас усі ці роки їм опонував інший табір геймерів переконаних у тому, що немає жодної гарантії, що вакцина спрацювала б. Схоже, що край цим суперечкам вирішив покласти сам Ніл Дракманн. Невдовзі після того як творець гри розповів як вчинив би на місці героя, він з'явився у подкасті від Last Stand Media, де зізнався про те яким же був намір розробників. Все, що я можу сказати, це те, що наш задум полягав в тому, що вони (Світлячки, – ред.) створили б ліки,

– сказав очільник Naughty Dog. За словами Дракманна, необхідність в тому аби ліки були справжніми зумовлена намаганням творців представити перед публікою "найцікавіше філософське питання", що випливає з кінцівки проєкту. Увесь подкаст – дивіться відео Якби ж вакцина все одно не спрацювала, то вийшло б так, що Джоел точно мав рацію, врятувавши Еллі. Водночас невідомість щодо наслідків його вибору набагато більше спонукає до роздумів. При цьому Дракманн зазначив, що найважливішим залишається досвід кожного окремого гравця, сказавши, що він "не може ставити під сумнів" те, як будь-хто, хто закінчив гру інтерпретував життєздатність ліків від Світлячків. Навіть якщо це зробили інакше, ніж задумали розробники.