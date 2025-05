Нил Дракманн развеял сомнения относительно финала The Last of Us – сработала бы вакцина или нет

Долгие годы среди геймеров шли споры относительно финала The Last of Us. Глава студии Naughty Dog Нил Дракманн развеял все сомнения, рассказав сработала бы вакцина от кордицепса или нет.

Решение Джоэла остановить Светлячков в концовке оригинальной The Last of Us было источником бесчисленных дебатов среди геймеров на протяжении долгих 12 лет, и вот один из главных создателей культовой игры внес ясность в спорный вопрос, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Sacred Symbols+. Интересно Создатель Stardew Valley рассказал, что изменил бы в игре, если бы начинал разработку с самого начала Тайна раскрыта Многие поклонники проекта до сих пор считают решение Джоэла спасти Элли, несмотря на возможность создания лекарства от кордицепса, эгоистичным. В то же время все эти годы им оппонировал другой лагерь геймеров убежденных в том, что нет никакой гарантии, что вакцина сработала бы. Похоже, что конец этим спорам решил положить сам Нил Дракманн. Вскоре после того как создатель игры рассказал как поступил бы на месте героя, он появился в подкасте от Last Stand Media, где признался о том каким же было намерение разработчиков. Все, что я могу сказать, это то, что наш замысел заключался в том, что они (Светлячки, – ред.) создали бы лекарство,

– сказал глава Naughty Dog. По словам Дракманна, необходимость в том, чтобы лекарство было настоящим обусловлена попыткой создателей представить перед публикой "самый интересный философский вопрос", что следует из концовки проекта. Весь подкаст – смотрите видео Если бы вакцина все равно не сработала, то получилось бы так, что Джоэл точно был прав, спасая Элли. В то же время неизвестность относительно последствий его выбора гораздо больше побуждает к размышлениям. При этом Дракманн отметил, что самым важным остается опыт каждого отдельного игрока, сказав, что он "не может ставить под сомнение" то, как любой, закончивший игру геймер, интерпретировал жизнеспособность лекарства от Светлячков. Даже если это сделали иначе, чем задумали разработчики.