Stardew Valley является безоговорочным хитом и любимицей миллионов геймеров, но несмотря на это внутренний перфекционизм ее разработчика Эрика Барона все еще находит недостатки в проекте, информирует 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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"В реальности ничто не бывает таким черно-белым"

Самые тяжелые моральные дилеммы в видеоиграх обошли Stardew Valley стороной. В игре фактически нет сложных решений, кроме одного выбора, который является основой игры.

Игрок должен выбрать строить ли дружеские отношения с жителями Долины и восстановить общественный центр или же "продать душу" и сотрудничать с корпорацией Joja. Примечательно, что награды за обе "сюжетные линии" одинаковые, но путь к их получению существенно отличается.

Создатель игры Эрик "ConcernedApe" Бароне рассказал, что то как этот выбор изображен в игре является одной из вещей, о которых он в определенной степени сожалеет.

Мне кажется, что это немного слишком прямолинейно с тем, что Joja – плохие парни, а общественный центр – это правильный выбор. Я думаю, если бы я снова делал Stardew Valley, я бы попытался сделать это немного сложнее. Ну, возможно, в Joja есть какие-то положительные стороны, понимаете? В реальности ничто никогда не бывает таким черно-белым. Обычно во всем есть нюансы,

– сказал разработчик.

По словам ConcernedApe в этом конкретном аспекте он потерпел неудачу, которая, впрочем не помешала его проекту стать одной из самых успешных инди-видеоигр в истории индустрии.