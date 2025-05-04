Stardew Valley є беззаперечним хітом та улюбленицею мільйонів геймерів, але попри це внутрішній перфекціонізм її розробника Еріка Барона все ще знаходить недоліки у проєкті, інформує 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

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"У реальності ніщо не буває таким чорно-білим"

Найважчі моральні дилеми у відеоіграх обійшли Stardew Valley стороною. У грі фактично немає складних рішень, окрім одного вибору, який є основою гри.

Гравець має обрати чи будувати дружні стосунки з жителями Долини та відновити громадський центр або ж "продати душу" та співпрацювати з корпорацією Joja. Примітно, що нагороди за обидві "сюжетні лінії" однакові, але шлях до їхнього здобуття суттєво відрізняється.

Творець гри Ерік "ConcernedApe" Бароне розповів, що те як цей вибір зображений у грі є однією з речей, про які він певною мірою шкодує.

Мені здається, що це трохи занадто прямолінійно з тим, що Joja – погані хлопці, а громадський центр – це правильний вибір. Я думаю, якби я знову робив Stardew Valley, я б спробував зробити це трохи складнішим. Ну, можливо, в Joja є якісь позитивні сторони, розумієте? У реальності ніщо ніколи не буває таким чорно-білим. Зазвичай у всьому є нюанси,

– сказав розробник.

За словами ConcernedApe в цьому конкретному аспекті він зазнав невдачі, яка, втім не завадила його проєкту стати однією з найуспішніших інді-відеоігор в історії індустрії.