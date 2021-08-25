Напевно, всі геймери час від часу стикаються з різноманітними технічними недоліками (багами) в іграх. Зазвичай у такі моменти гравці згадують розробників "незлим тихим словом", хоча є й винятки. Саме записом такого моменту й поділився на Reddit користувач з нікнеймом Name-Numerous.

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Цей гравець у GTA Online знайшов незвичайний баг, який дозволяє ігровому персонажу дихати та стріляти під водою. Для цього він використав автомобіль та зброю, а також знайшов потрібну локацію біля води. Спершу користувач відірвав двері від свого транспортного засобу, а потім використав штурмову гвинтівку для того, щоб підсунути їх ближче до води. А якщо точніше, то до місця, яке підходить для спуску. Далі він встає на ці двері та використовує свою зброю ще раз, але вже для того, щоб зрушити з місця.

Унаслідок цього його персонаж спускається у воду (як на санчатах), щоправда, він не переходить в режим плавання. Річ у тім, що технічно головний герой продовжує стояти на дверях. А тому в такому положенні можна робити все те саме, що й на суші. Щоправда, дослідити морське (океанічне) дно не вийде, бо ігровий персонаж "прив'язаний" до цієї двері. Наостанок варто відзначити, що геймерам такий цікавий технічний недолік сподобався. А пост користувача Name-Numerous дуже швидко зібрав майже 4 тисячі вподобань та понад 100 коментарів.

Баг, який знайшов Name-Numerous: відео