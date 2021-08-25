Кілька днів тому відбувся реліз режисерської версії Ghost of Tsushima на PS4 та PS5. Критикам цей оновлений проєкт дуже сподобався, а загалом вони його дуже високо оцінили (88 балів зі 100 на Metacritic). Щоправда, геймери з такою оцінкою не згодні.

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Варто розпочати з того, що Ghost of Tsushima Director's Cut – це перевидання оригінальної відеогри, яке сміливо можна називати класичним GOTY-edition. До головних нововведень можна віднести: сюжетне доповнення про острів Ікі, виправлення різноманітних технічних недоліків (синхронізація губ), підтримка DualSense та 4K при 60FPS.

Гравцям ці нововведення не сподобалися, а тому вони просто "розгромили" сторінку гри Ghost of Tsushima на агрегаторі рецензій Metacritic. Версію відеогри для PS5 вже оцінило понад 750 користувачів з середнім рейтингом у 6,4 бала, а от з PS4 все гірше – 3,7 бала (майже 200 рецензій). Геймери критикують розробників за те, що графічно та технічно гра майже не змінилася. На їхню думку, нового контенту дуже мало, а загалом доповнення про острів Ікі можна пройти за кілька годин. Також користувачам не сподобалася ціна на оновлену відеогру.

Але найбільше геймери незадоволені тим, що за некстген-оновлення потрібно платити кошти. На їхню думку, всі власники оригінальної відеогри мали отримати безплатну версію Ghost of Tsushima для PS5. Варто додати, що за подібний апгрейд до версії для PS5 потрібно заплатити наступну суму:

30 доларів – якщо ви власник оригінальної версії для PS4

10 доларів – якщо ви власник режисерської версії для PS4

Наостанок варто відзначити, що представники компанії Sony поки ніяк цю ситуацію не коментували. А тому, можливо, ця історія ще матиме якесь продовження.

Трейлер Ghost of Tsushima Director's Cut: відео