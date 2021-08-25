Несколько дней назад состоялся релиз режиссерской версии Ghost of Tsushima на PS4 и PS5. Критикам этот обновленный проект очень понравился, а в целом они его очень высоко оценили (88 баллов из 100 на Metacritic). Правда, геймеры с такой оценкой не согласны.

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Стоит начать с того, что Ghost of Tsushima Director's Cut – это переиздание оригинальной видеоигры, которое смело можно называть классическим GOTY-edition. К главным нововведениям можно отнести: сюжетное дополнение об острове Ики, исправление различных технических недостатков (синхронизация губ), поддержка DualSense и 4K при 60FPS.

Игрокам эти нововведения не понравились, а поэтому они просто "разгромили" страницу игры Ghost of Tsushima на агрегаторе рецензий Metacritic. Версию видеоигры для PS5 уже оценило более 750 пользователей со средним рейтингом в 6,4 балла, а вот с PS4 все хуже – 3,7 балла (почти 200 рецензий). Геймеры критикуют разработчиков за то, что графически и технически игра почти не изменилась. По их мнению, нового контента очень мало, а в целом дополнение об острове Ики можно пройти за несколько часов. Также пользователям не понравилась цена на обновленную видеоигру.

Но больше всего геймеры недовольны тем, что за некстген-обновление нужно платить деньги. По их мнению, все владельцы оригинальной видеоигры должны были получить бесплатную версию Ghost of Tsushima для PS5. Стоит добавить, что за подобный апгрейд до версии для PS5 нужно заплатить следующую сумму:

30 долларов – если вы владелец оригинальной версии для PS4

10 долларов – если вы владелец режиссерской версии для PS4

Напоследок стоит отметить, что представители компании Sony пока никак эту ситуацию не комментировали. А поэтому, возможно, эта история еще будет иметь какое-то продолжение.

Трейлер Ghost of Tsushima Director's Cut: видео