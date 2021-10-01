Стала відома причина перенесення релізу God of War: Ragnarök

Попри чутки про те, що вихід нової частини God of War заплановано наприкінці поточного року, влітку на PlayStation Showcase 2021 оголосили про перенесення проєкту на 2022 рік, а нещодавно стала відома причина такого рішення – і вона дуже поважна. Деталі у матеріалі.

У серії емоційних твітів актор, що виконує роль Кратоса – Крістофер Джадж підтвердив, що Ragnarök затримався через його проблеми зі здоров'ям, адже студія Sony Santa Monica чекала його одужання, щоб записати сцени з богом війни.

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Гравці та критики гідно оцінили голос та рухи Джаджа в ролі Кратоса у God of War (2018), а його повернення у сиквелі було беззаперечно очікуваним та необхідним фактором для успіху проєкту.

Перенесення здивувало багатьох, адже до цього в анонсі PlayStation 5 Sony оголосили, що гра вийде у 2021 році. Через відсутність деталей або розкриття офіційних причин таких дій, серед геймерів панував певний скептицизм щодо того, чи дійсно розробники першочергово планували випустити проєкт у 2021 році.

Геймплейний трейлер God of War: Ragnarök



Аж тепер Крістофер Джадж поділився з шанувальниками істинною причиною через яку God of War: Ragnarök доведеться чекати трішки довше і річ у здоров'ї актора. Крістофер розповів, що в серпні 2019 року йому зробили операцію на спині, тазостегновому та колінному суглобах і він буквально заново вчився ходити.

У твітері актор висловив своє щире здивування терпінню та підтримці від студії Санта-Моніки під час процесу реабілітації, адже ті зачекали на нього замість того, щоб просто знайти нового актора. У підтвердження слів Джаджа, продюсер God of War: Ragnarök Корі Барлог відповів: "Пройшов би через тисячу вогнищ задля тебе, друже".

Попри всі труднощі Sony Santa Monica та Крістофер Джадж, наполегливо працюють над тим, щоб подарувати шанувальникам God of War продовження вищого ґатунку.