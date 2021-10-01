Стала відома причина перенесення релізу God of War: Ragnarök

1 жовтня 2021 , 22:03
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Джерело:

Screenrant

Попри чутки про те, що вихід нової частини God of War заплановано наприкінці поточного року, влітку на PlayStation Showcase 2021 оголосили про перенесення проєкту на 2022 рік, а нещодавно стала відома причина такого рішення – і вона дуже поважна. Деталі у матеріалі.

У серії емоційних твітів актор, що виконує роль Кратоса – Крістофер Джадж підтвердив, що Ragnarök затримався через його проблеми зі здоров'ям, адже студія Sony Santa Monica чекала його одужання, щоб записати сцени з богом війни.

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Гравці та критики гідно оцінили голос та рухи Джаджа в ролі Кратоса у God of War (2018), а його повернення у сиквелі було беззаперечно очікуваним та необхідним фактором для успіху проєкту. 

Перенесення здивувало багатьох, адже до цього в анонсі PlayStation 5 Sony оголосили, що гра вийде у 2021 році. Через відсутність деталей або розкриття офіційних причин таких дій, серед геймерів панував певний скептицизм щодо того, чи дійсно розробники першочергово планували випустити проєкт у 2021 році. 

Геймплейний трейлер God of War: Ragnarök


Аж тепер Крістофер Джадж поділився з шанувальниками істинною причиною через яку God of War: Ragnarök доведеться чекати трішки довше і річ у здоров'ї актора. Крістофер розповів, що в серпні 2019 року йому зробили операцію на спині, тазостегновому та колінному суглобах і він буквально заново вчився ходити.

У твітері актор висловив своє щире здивування терпінню та підтримці від студії Санта-Моніки під час процесу реабілітації, адже ті зачекали на нього замість того, щоб просто знайти нового актора. У підтвердження слів Джаджа, продюсер God of War: Ragnarök Корі Барлог відповів: "Пройшов би через тисячу вогнищ задля тебе, друже"

Попри всі труднощі Sony Santa Monica та Крістофер Джадж, наполегливо працюють над тим, щоб подарувати шанувальникам God of War продовження вищого ґатунку. 

Автор: Максим Задворський