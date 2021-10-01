В серии эмоциональных твитов актер, исполняющий роль Кратоса – Кристофер Джадж подтвердил, что Ragnarök задержался из-за его проблем со здоровьем, ведь студия Sony Santa Monica ждала его выздоровления, чтобы записать сцены с богом войны.

Кто же там? Исследование назвало самый ненавистный видеоигровой бренд в мире: карта результатов по странам

Игроки и критики по достоинству оценили голос и движения Джаджа в роли Кратоса в God of War (2018), а его возвращение в сиквеле было беспрекословно ожидаемым и необходимым фактором для успеха проекта.

Перенос удивил многих, ведь до этого в анонсе PlayStation 5 Sony объявили, что игра выйдет в 2021 году. Из-за отсутствия деталей или раскрытия официальных причин таких действий, среди геймеров царил определенный скептицизм относительно того, действительно ли разработчики в первую очередь планировали выпустить проект в 2021 году.

Геймплейный трейлер God of War: Ragnarök



Только теперь Кристофер Джадж поделился с поклонниками истинной причиной по которой God of War: Ragnarök придется ждать немного дольше и дело в здоровье актера. Кристофер рассказал, что в августе 2019 ему сделали операцию на спине, тазобедренном и коленном суставах и он буквально заново учился ходить.

В твиттере актер выразил свое искреннее удивление терпению и поддержке от студии Санта-Моники в процессе реабилитации, ведь те подождали его вместо того, чтобы просто найти нового актера. В подтверждение слов Джаджа, продюсер God of War: Ragnarök Кори Барлог ответил: "Прошел бы через тысячу костров ради тебя, мой друг".

Несмотря на все трудности Sony Santa Monica и Кристофер Джадж, упорно работают над тем, чтобы подарить поклонникам God of War продолжение высшего сорта.