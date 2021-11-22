Стали відомі переможці конкурсу скінів для CS: GO – фото зброї, яку додадуть в гру

У CS:GO завершився конкурс зі створення нових скінів в якому міг взяти участь кожен охочий. Переможці розділили між собою 1,7 мільйона доларів. Фото скінів, що потраплять у гру – у матеріалі.

Скіни для зброї у CS: GO це не лише величезна частина заробітку Valve, але й свого роду мистецтво. Саме тому величезна кількість художників та простих геймерів з задоволенням взяли участь в конкурсі, що був покликаний відібрати найкращі фанатські роботи, які потому додадуть в популярну гру.

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Тема конкурсу, що розпочався ще у липні цього року, звучала як "Сновидіння та кошмари", тому учасники подбали про те, щоб їх творіння не лише виглядали стильно, але й подекуди наводили жах на опонентів, що побачать їх у грі.

Команда розробників CS:GO протягом цілого місяця (роботи приймали до 21 жовтня) переглядала понад 15 000 заявок від художників з усіх куточків світу. Вибрати переможців виявилося настільки складно, що було прийнято рішення збільшити кількість призових місць.

Відтак по 100 тисяч доларів за свої старання отримали автори не 10, як це мало бути спочатку, а одразу 17 скінів зброї. Таким чином переможці розділили призовий фонд у 1,7 мільйона доларів.

Скіни, що потраплять в гру вже незабаром / зображення з майстерні Steam

Роботи-тріумфатори були підготовлені 24 різними ентузіастами, з яких 14 вперше працювали з об'єктами майстерні Steam. Наразі працівники Valve спільно з переможцями працюють над підготовкою предметів до появи в грі.