Нагадаємо, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланований на перший квартал 2024 року. Попри те, що до його завершення залишилося, всього 11 тижнів, точна дата досі залишається невідомою.

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Оновлені скриншоти S.T.A.L.K.E.R. 2

Порівнюючи з попередніми кадрами, треба звертати увагу на доволі дрібні елементи в нижніх кутках. Зокрема з'явилися кольорові смужки, які найімовірніше демонструють залишок здоров'я та додаткового обладнання (зокрема повітря в балонах і рівень радіаційного опромінення).

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До слова, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl потрапив у наш рейтинг найочікуваніших ігор 2024 року. З моменту виходу попередньої гри в серії S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat минуло вже понад 14 років.

Спершу GSC Game World планували випустити свою нову гру до кінця 2023 року. Втім, під кінець року реліз довелося відтермінувати на початок 2024 року.