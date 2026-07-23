Стрімкий успіх української гри став можливим завдяки запеклій конкуренції між великими корпораціями, заявив один із засновників студії в інтерв'ю блогеру OLDboi на YouTube.

Ексклюзивність в обмін на мільйони

Сергій Григорович розповів, що в ті часи Sony та Microsoft, як завжди, перебували у стані справжньої "війни" за увагу геймерів, а успішні показники Microsoft на фондовому ринку дозволили компанії активно інвестувати в цікаві їм проєкти.

Представники Xbox виявили зацікавленість в українській грі після того, як побачили неймовірну кількість переглядів трейлера в мережі.

Реакція була миттєвою: корпорація підготувала та принесла всі необхідні документи для підписання контракту всього за тиждень. У результаті GSC Game World отримала суму, що перевищувала загальну вартість розробки S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ми взяли більше, ніж вартість S.T.A.L.K.E.R. 2,

– прокоментував засновник GSC Game World Сергій Григорович.

Завдяки цій угоді гра стала консольним ексклюзивом Xbox Series X/S та з'явилася у сервісі Game Pass у день виходу – 20 листопада 2024 року.

Попри традиційні для серії технічні проблеми на старті, проєкт продемонстрував чудові показники: за перші п'ять місяців розробники продали понад 3 мільйони копій, а загальна кількість гравців сягнула 6 мільйонів осіб.

Григорович підкреслив, що фінансовий "щит" від Microsoft дозволив студії почуватися впевнено ще до початку офіційних продажів, що стало чудовим стратегічним рішенням.

Вона окупилася до першого дня, до того, як почала продаватися,

– заявив Сергій Григорович.

Отож зараз студія має впевнене фінансове підґрунтя для подальшої роботи.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Нині засновник легендарної студії відійшов від управління GSC Game World, передавши права своєму братові Євгену Григоровичу та інвестору Максиму Кріппі.

Попри це, Сергій продовжує стежити за індустрією та готує власний новий проєкт під назвою S.T.R.A.N.G.E.R..