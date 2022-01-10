Схоже на те, що таке довгоочікуване продовження культової франшизи S.T.A.L.K.E.R. все ж таки перенесуть. Принаймні подібне, від власних інсайдерів, почув автор україномовного YouTube-каналу про відеоігри OLDboi.

До теми Вимагають видалити гру зі Steam: автори S.T.A.L.K.E.R. 2 опинилися в центрі гучного скандалу

Отож на превеликий жаль для усіх фанатів української гри, за інформацією блогера, гру стовідсотково перенесуть на осінь 2022 року, а офіційну заяву про це опублікують найближчим часом.

Також ютубер не відкидає варіанту в якому анонс перенесення можуть цілеспрямовано затягнути ближче до весни чи першого "повноцінного" показу геймплею, щоб "зібрати побільше передзамовлень".

Геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2



Окрім цієї сумної звістки, OLDboi поділився планами студії GSC Game World на версію S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5.

Попри численні офіційні заяви розробників про те, що гра буде ексклюзивом для ПК та Xbox, джерела блогера стверджують, що версія для японської консолі все ж планується, а анонсують її усього через 3-4 місяці після релізу.

У підсумку, за словами OLDboi, на PS 5 шутер з'явиться наприкінці 2022, або ж на початку 2023 року та підтримуватиме основні "фішки" геймпадів DualSense – адаптивні тригери та 3D-вібрації.

Повне відео блогера OLDboi

Нагадаємо, що на цю мить, офіційний вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланований на 28 квітня 2022 року на PC та Xbox Series X|S.