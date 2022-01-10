Похоже, что такое долгожданное продолжение культовой франшизы S.T.A.L.K.E.R. все же перенесут. По крайней мере, подобное утверждение от собственных инсайдеров услышал автор украиноязычного YouTube-канала о видеоиграх OLDboi.

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Итак, к большому сожалению для всех фанатов украинской игры, по информации блогера, игру абсолютно точно перенесут на осень 2022 года, а официальное заявление об этом опубликуют в ближайшее время.

Также ютубер не исключает варианта в котором анонс переноса могут целенаправленно затянуть поближе к весне или к первому "полноценному" показу геймплея, чтобы "собрать побольше предзаказов".

Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2



Кроме этого печального известия, OLDboi поделился планами студии GSC Game World на версию S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5.

Несмотря на многочисленные заявления разработчиков о том, что игра будет эксклюзивом для ПК и Xbox, источники блогера утверждают, что версия для японской консоли все же планируется, а анонсируют ее всего через 3-4 месяца после релиза.

В итоге по словам OLDboi, на PS 5 шутер появится в конце 2022, или в начале 2023 года и будет поддерживать основные "фишки" геймпадов DualSense – адаптивные триггеры и 3D-вибрации.

Полное видео блогера OLDboi

Напомним, что на этот момент, официальный выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля 2022 на PC и Xbox Series X|S.