Українці влаштували флешмоб після шантажу росіян розробників STALKER 2

Російські хакери заявили про викрадення матеріалів гри S.T.A.L.K.E.R. 2 та погрожували їх опублікувати. Українці вирішили підтримати українську студію GSC Game World і влаштували цілий флешмоб.

Українці вкотре продемонстрували неабияку затятість. Ми вже не раз показали, як добре вміємо єднатися у важкі часи – звісно ж, українським геймерам це вміння теж притаманне.

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Український флешмоб довкола STALKER 2

Суть флешмобу полягає в тому, що після погроз збоку немитих українці почали масово купувати гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Steam. Хоча до офіційного релізу гри ще потрібно чекати декілька місяців, цей жест – передовсім про підтримку української студії.

Дехто з українців зізнається, що навіть не планував грати в STALKER 2, але підтримка своїх – передовсім. Хтось не знає, чи матиме час на гру, а ще частина – купують її в подарунок комусь зі своїх знайомих.

Така активність української спільноти вже приносить свої плоди. Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стрімко підіймається в глобальному рейтингу Steam.

До слова, GSC Game World вже відреагувала на погрози росіян. Розробники запевнили, що не припинять підтримувати Україну, а росіян цілком дипломатично відправили вслід за російським воєнним кораблем.