Вперше про викрадення матеріалів гри української студії GSC Game World хакери опублікували в забороненій в Україні соцмережі VK, повідомляє 24 Канал. Там же з'явилося й продовження історії.

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Хакер воює проти України

У коментарях до допису про крадіжку матеріалів укрїнської гри в хакерів запитали, чи розуміють вони, що за таке їм може "світити" в'язниця. Мовляв, викрадати чужу інтелектуальну власність – не зовсім то законно, навіть у Росії.

Учасника "СВО" притягнути (до кримінальної відповідальності – 24 Канал) за злив української гри, яка збирає гроші на українську армію?

– у відповідь запитав користувач з ніком Nick Frost.

Звучить, наче найкраща реклама для S.T.A.L.K.E.R. 2 – чи не правда? Далі в нього запитують, нащо йому українська гра, якщо він воює проти України. Той пояснює, що він "просто фанат STALKER".

Тоді хакеру пропонують просто перепросити в розробників. Але там, де перебуває більше як один росіянин, завжди розпочинається гра в "дурний і ще дурніший".

Так і цього разу. Тут одразу ж з'являється коментатор, який кричить про "8 лєт дамбілі бамбас". Він радить, щоб GSC перепросили за це в хакерів, які буцімто з Донбасу.



Хакер зізнався, що воює за Росію / Скриншот з коментарів

На жаль, дізнатися будь-яких деталей про хакера з ніком Nick Frost не вдалося, оскільки його сторінка закрита від сторонніх користувачів.