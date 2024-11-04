Перевірте своє залізо: з'явився список системних вимог S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl

На сторінці S․T․A․L․K․E․R․ 2 у Steam з'явилися повні вимоги для гри – мінімальні та рекомендовані. Хороша новина в тому, що навіть не дуже потужні за нинішніми мірками комп'ютери зможуть "потягнути" майбутню новинку на мінімальних налаштуваннях.

Який комп'ютер вам знадобиться для гри

Мінімальні характеристики включають Windows 10 або 11, процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, не менше восьми гігабайтів оперативної пам'яті, відеокарту AMD Radeon RX 580 на 8 гігабайтів або NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 гігабайтів, 150 гігабайтів накопичувача типу SSD, пише 24 Канал.

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Рекомендовані характеристики ПК традиційно вищі:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K.

Пам'ять: 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 гігабайтів, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 гігабайтів або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 гігабайтів.

Пам'ять: 150 гігабайтів доступного місця.

SSD.

Нагадаємо, що для гравців консолей розробники раніше заявили, що S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl буде працювати з частотою 30 FPS для Xbox Series S. Компанія також підтвердила, що гра буде працювати з частотою 60 FPS на Xbox Series X.

Довгоочікуване "Серце Чорнобиля" вийде 20 листопада для ПК, Xbox Series S/X. Ви вже можете передзамовити її за 1399 гривень у стандартному виданні, за 1899 гривень у Deluxe Edition і 2549 гривень за Ultimate Edition.

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