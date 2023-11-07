"Прямує до релізу": розробники STALKER 2 розкрили деякі деталі про гру

Реліз гри STALKER 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World відбудеться вже в першому кварталі 2024 року. Та незадовго до випуску гри в шанувальників досі залишається багато запитань про її світ.

Французький блогер під час Paris Game Weekend взяв інтерв'ю в PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова та ком'юніті-менеджера Євгена Базарова. Вони розкрили низку деталей про майбутню гру.

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Особливості STALKER 2

Розробники розповіли, що GSC планувала демо лише для головної виставки – Gamescom. Втім, після позитивних відгуків там, вирішили показати її й на інших виставках. Одночасно творці збирають відгуки від гравців, щоб краще відполірувати деякі аспекти гри.

GSC Game World зустрілася з труднощами, щоб трансформувати стару мапу Зони в новий безшовний відкритий світ. З точки зору дизайну рівнів розробники намагалися оновити старі локації та змішати їх з новими й наповнити елементами з реальної Зони Відчуження.

Розробники розповіли про STALKER 2: дивіться відео

Звукове оточення STALKER 2 підлаштовуватиметься під ігрову ситуацію й місцевість, а не буде простим ембієнтом на локації. GSC планують викласти більше саундтреків з гри ближче до й після релізу.

В Зоні буде більше аномалій, відповідно й більше артефактів. Нові ефекти та цікаві поєднання різних артефактів можуть допомогти гравцеві з проходженням. Про деякі механіки взаємодії з артефактами розробники розкажуть ближче до релізу.

Великий акцент в грі STALKER 2 буде на історії та нелінійних елементах, тому гравець не зможе побачити все за одне проходження.