Зона продовжує дивувати сталкерів, адже GSC Game World наповнили свій масштабний відкритий світ масою сюрпризів, інформує 24 Канал з посиланням на допис користувача соцмережі X під ніком Your Kotek Gganbu.

Корисно Повний довідник кодів до сейфів і дверей у грі STALKER 2: Серце Чорнобиля

Зона приховує ще багато секретів

Вслід за Голлівудськими фільмами та п'єсою Леся Подерв'янського, свою великодку в STALKER 2 отримав відомий мем з "минулого життя".

Користувач X (колишній твітер) @justkotekmeme відмітив схожість мізансцени на одній з локацій гри з кумедним відео з "боліт", де у приступі "білої гарячки" типовий житель тих місць стверджує, що хтось "замінував" один з його капців.

Дотепна великодка у STALKER 2 / Скриншоти з X @justkotekmeme

Помилки бути не може, адже сцена в грі майже ідеально відтворює розташування ключових елементів – власне "міни" та палки-розмінувалки.

Щоправда, сам герой відео так і не дочекався саперів та значно "похорошів", що є лише плюсом з огляду на його походження.

Маємо стійке враження, що це далеко не останній раз, коли Зона зі STALKER 2 здивує геймерів подібного роду дотепами, тож будемо пильно стежити за цим розмаїтим світом.