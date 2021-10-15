Тиждень тому компанія Rockstar Games анонсувала спеціальне видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Розробники відзначили, що реліз їхнього нового проєкту відбудеться вже цього року, щоправда, загалом інформації поки дуже мало.

Детальніше про анонс Офіційний сайт "впав": Rockstar Games анонсувала ремастери GTA III, Vice City та San Andreas

Виправити такий своєрідний недолік вирішив користувач платформи Reddit з нікнеймом GtaCheaterMan. Одразу варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. Щоправда, загалом цей інсайдер нічого неймовірного не розповів, а деяка, згадана ним інформація, вже раніше з'являлася в мережі.

Згідно з даними GtaCheaterMan, Rockstar Dundee готує стандартний ремастер, який не буде дуже сильно відрізнятися від оригінальних проєктів. Він відзначив, що розробники дуже добре попрацювали над текстурами, освітленням, анімаціям облич, кат-сценами та системою пошкодження автомобілів. Міста та інші локації особливо не зміняться, а також не варто розраховувати на те, що в іграх з'явиться новий сюжетний контент (лише деякі скіни та чіт-код на сніг).

А ще GtaCheaterMan пояснив, чому Rockstar Games вирішила створювати ці ремастери на Unreal Engine. Річ у тім, що ігровий рушій RenderWare вже застарів та погано працює на сучасних платформах. Інсайдер відзначив, що серед варіантів був й власний рушій RAGE, але зрештою розробники вибрали саме Unreal Engine. А все тому, що там є набір інструментів, які дозволяють дуже легко переносити контент з RenderWare.

Також цей користувач відзначив, що ремастер класичної трилогії GTA вже "пішов на золото". А розробники з Rockstar Dundee зараз вже працюють над його версією для мобільних платформ. Згідно з даними GtaCheaterMan, на Android та iOS це видання вийде в другому кварталі 2022 року.

Тизер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: відео