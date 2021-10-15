Неделю назад компания Rockstar Games анонсировала специальное издание под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Разработчики отметили, что релиз их нового проекта состоится уже в этом году, правда, в целом информации пока очень мало.

Подробнее об анонсе Официальный сайт "упал": Rockstar Games анонсировала ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas

Исправить такой своеобразный недостаток решил пользователь платформы Reddit с никнеймом GtaCheaterMan. Сразу стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Правда, в целом этот инсайдер ничего невероятного не рассказал, а некоторая, упомянутая им информация, уже ранее появлялась в сети.

Согласно данным GtaCheaterMan, Rockstar Dundee готовит стандартный ремастер, который не будет очень сильно отличаться от оригинальных проектов. Он отметил, что разработчики очень хорошо поработали над текстурами, освещением, анимациями лиц, кат-сценами и системой повреждения автомобилей. Города и другие локации особо не изменятся, а также не стоит рассчитывать на то, что в играх появится новый сюжетный контент (только некоторые скины и чит-код на снег).

А еще GtaCheaterMan объяснил, почему Rockstar Games решила создавать эти ремастеры на Unreal Engine. Дело в том, что игровой движок RenderWare уже устарел и плохо работает на современных платформах. Инсайдер отметил, что среди вариантов был и собственный движок RAGE, но в итоге разработчики выбрали именно Unreal Engine. А все потому, что там есть набор инструментов, которые позволяют очень легко переносить контент с RenderWare.

Также этот пользователь отметил, что ремастер классической трилогии GTA уже "ушел на золото". А разработчики из Rockstar Dundee сейчас уже работают над его версией для мобильных платформ. Согласно данным GtaCheaterMan, на Android и iOS это издание выйдет во втором квартале 2022 года.

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