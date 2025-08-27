В інтерв'ю французькому виданню La Presse голова Cloud Imperium Games Кріс Робертс поділився планами щодо випуску своїх амбітних проєктів, розповідає 24 Канал.

Коли чекати реліз Star Citizen?

За словами Кріса Робертса, повноцінний реліз багатокористувацької гри Star Citizen відбудеться у 2027 або 2028 році.

Нагадаємо, збір коштів на гру розпочався ще у 2012 році, і за цей час проєкт залучив понад 858 мільйонів доларів, залишаючись на стадії альфа-тестування.

Попри значне фінансування, Star Citizen досі перебуває в альфа-версії, і дата повного релізу не оголошена.

Релізу основної гри передуватиме вихід однокористувацького сюжетного бойовика у тому ж всесвіті – Squadron 42. Його випуск, як і раніше, запланований на 2026 рік. Розробники сподіваються, що ця подія стане майже такою ж важливою, як і вихід GTA VI.

Робертс зазначив, що, не враховуючи проєкт від Rockstar, Squadron 42, ймовірно, є найвисокобюджетнішою AAA-грою.

Чому Star Citizen викликає багато суперечок?

Star Citizen вважається однією з найдорожчих і найсуперечливіших ігор в історії. Проєкт неодноразово стикався зі звинуваченнями у шахрайстві, а чутки вказували на нецільове використання коштів керівництвом студії.

Разом з тим розробники продавали віртуальні космічні кораблі ціни на які сягали від сотень до кількох тисяч доларів.

На релізі гра запропонує MMO-пісочницю з PvP та PvE, розвиненими системами гільдій та професій, а також сюжетною кампанією та контентом для гравців високого рівня.