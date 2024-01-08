Нещодавно студія продавала корабель-мінер за ціною 600 доларів, навіть попри те, що функція мінування ще не була реалізованою в грі. Тепер розробники продають DLC за по-справжньому шалену суму.
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Набір кораблів за шалену суму
Цього разу, схоже, автори Star Citizen справді перевершили самі себе, випустивши найдорожче DLC в історії ігрової індустрії. Roberts Space Industries пропонує комплект LEGATUS 2953 за 48 тисяч доларів, що включає усі кораблі у грі.
Ще більш шаленою ця сума видасться для українських геймерів. За курсом НБУ на 8 січня, вартість комплекту становить понад 1 мільйон 827 тисяч гривень. За такі гроші можна було б спробувати збудувати справжній космічний корабель.
Це ідеальна колекція, що складається з більш ніж 175 кораблів від усіх відомих виробників, включаючи всі кораблі, випущені та спроєктовані до 2953 року,
– розповіли розробники.
Набір кораблів LEGATUS 2953 / Скриншот з сайту Roberts Space Industries
Набори Legatus продаються у грі Star Citizen з 2018 року, і вони завжди відрізнялися високими цінами. Варто очікувати, що невдовзі Roberts Space Industries випустить новий ще повніший набір кораблів з моделями, випущеними після ігрового 2953 року. Звісно ж, з новою шаленою ціною.
Star Citizen
- Перший офіційний анонс гри відбувся в жовтні 2012 року. З того часу вона перебуває в розробці.
- Попередньо реліз Star Citizen планувався на 2014 року. Втім, повноцінного релізу гри досі так і не було.
- Станом на 2024 рік доступна лише альфа-версія гри. Розробка поноцінної версії триває досі.