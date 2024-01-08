Недавно студия продавала корабль-минер по цене 600 долларов, даже несмотря на то, что функция минирования еще не была реализована в игре. Теперь разработчики продают DLC за по-настоящему сумасшедшую сумму.

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Набор кораблей за сумасшедшую сумму

В этот раз, похоже, авторы Star Citizen действительно превзошли сами себя, выпустив самое дорогое DLC в истории игровой индустрии. Roberts Space Industries предлагает комплект LEGATUS 2953 за 48 тысяч долларов, включающий все корабли в игре.

Еще более безумной эта сумма покажется для украинских геймеров. По курсу НБУ на 8 января, стоимость комплекта составляет более 1 миллиона 827 тысяч гривен. За такие деньги можно было попытаться построить настоящий космический корабль.

Это идеальная коллекция, состоящая из более чем 175 кораблей всех известных производителей, включая все корабли, выпущенные и спроектированные до 2953 года,

– рассказали разработчики.

Набор кораблей LEGATUS 2953 / Скриншот с сайта Roberts Space Industries

Наборы Legatus продаются в игре Star Citizen с 2018 года и всегда отличались высокими ценами. Следует ожидать, что вскоре Roberts Space Industries выпустит еще новый набор кораблей с моделями, выпущенными после игрового 2953 года. Конечно, с новой безумной ценой.

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