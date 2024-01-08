До гри, яку не можуть випустити вже 11 років, продають набір за майже 2 мільйони гривень

Космічний симулятор Star Citizen ще з 2012 року перебуває на стадії розробки. Попри це, її розробники знаходять все нові способи "збивати" гроші з геймерів, які очікують виходу гри.

Нещодавно студія продавала корабель-мінер за ціною 600 доларів, навіть попри те, що функція мінування ще не була реалізованою в грі. Тепер розробники продають DLC за по-справжньому шалену суму.

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Набір кораблів за шалену суму

Цього разу, схоже, автори Star Citizen справді перевершили самі себе, випустивши найдорожче DLC в історії ігрової індустрії. Roberts Space Industries пропонує комплект LEGATUS 2953 за 48 тисяч доларів, що включає усі кораблі у грі.

Ще більш шаленою ця сума видасться для українських геймерів. За курсом НБУ на 8 січня, вартість комплекту становить понад 1 мільйон 827 тисяч гривень. За такі гроші можна було б спробувати збудувати справжній космічний корабель.

Це ідеальна колекція, що складається з більш ніж 175 кораблів від усіх відомих виробників, включаючи всі кораблі, випущені та спроєктовані до 2953 року,

– розповіли розробники.

Набір кораблів LEGATUS 2953 / Скриншот з сайту Roberts Space Industries

Набори Legatus продаються у грі Star Citizen з 2018 року, і вони завжди відрізнялися високими цінами. Варто очікувати, що невдовзі Roberts Space Industries випустить новий ще повніший набір кораблів з моделями, випущеними після ігрового 2953 року. Звісно ж, з новою шаленою ціною.

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