Космічний довгобуд Star Citizen зібрав рекордну суму грошей

Компанія Cloud Imperium Games досягла чергової вражаючої фінансової вершини. Загальна сума пожертв на розробку космічного симулятора Star Citizen офіційно перевищила 900 мільйонів доларів.

Проєкт, який розробляється вже понад 13 років, продовжує залучати величезні кошти, незважаючи на свій статус "вічної альфи" та доволі суперечливу репутацію в ігровій індустрії, розповідає 24 Канал з посиланням на дані RSI.

Як змінювалася динаміка фінансування проєкту?

Історія фінансового успіху гри бере початок у 2012 році, коли на платформі Kickstarter вдалося зібрати трохи більше ніж 2 мільйони доларів. Згодом збір коштів перемістився на власний сайт розробників, де темпи надходжень лише зростали.

У 2015 році бюджет сягнув 100 мільйонів, у 2020-му – 300 мільйонів, а вже у 2023 році сума подвоїлася до 600 мільйонів. Психологічну позначку у 800 мільйонів доларів проєкт подолав минулої весни.

Станом на момент публікації, загальні збори на виробництво та підтримку Star Citizen становлять понад 918 мільйонів доларів. Аудиторія вкладників також суттєво розширилася: якщо на етапі 800 мільйонів їх було 5,58 мільйона, то зараз кількість донорів сягнула 6,12 мільйона осіб.

Особливо успішним для Cloud Imperium Games став листопад, який приніс у скарбничку понад 32 мільйони доларів. Аналітики пов'язують такий сплеск активності з періодом безкоштовного доступу до гри, який стартував 20 листопада і тривав до 3 грудня.

Якою Star Citizen має бути?

Розробники обіцяють, що фінальна версія Star Citizen стане масштабною MMO-пісочницею. Гравцям пропонують поєднання битв проти інших користувачів (PvP) та комп'ютерних супротивників (PvE), а також мирний геймплей, розгалужену систему професій, гільдій, повноцінну сюжетну кампанію та контент для високорівневих персонажів.

Проте проєкт має неоднозначну славу. Це одна з найдорожчих ігор в історії, яку часто критикують за нецільове використання коштів керівництвом, а іноді навіть лунають звинувачення у шахрайстві. Попри 13 років розробки, гра залишається на стадії альфа-тестування (очікуються патчі 4.4 та 4.5).

Star Citizen | Alpha 4.4: Welcome to Nyx – дивіться відео:

Втім, влітку з'явилися перші натяки на повноцінний реліз 1.0. Керівник студії Кріс Робертс зазначив, що вихід повної версії заплановано орієнтовно на 2027 або 2028 рік, як повідомляло французьке видання La Press.