Режисер гри Джуліан Гейті розповів, що гравці матимуть можливість подорожувати до Татуїна. Там можна буде виконувати місії наймогутнішого кримінального авторитета Зовнішнього кільця Джабби Хатта.

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Нові деталі Star Wars Outlaws

Також геймери зможуть відвідати планету Тошара. На її створення надихнула африканська саванна з широкими рівнинами, які ідеально підходять для швидкого пересування на спідерах.

Ми беремо за основу біоми Південно-Східної Африки як натхнення та додаємо елементи, щоб зробити його трохи іншим. Якщо порівняти з першими кадрами, можна сказати, що це щось з Татуїна: красива, знайома архітектура, але два сонця,

– розповів Джуліан Гейті.

Старший креативний директор Lucasfilm Метт Мартін запровадив особливе правило – "80/20". Згідно з ним, 80% локацій в грі будуть знайомві гравцям з реального світу, а інші 20% – повністю створені космічною фантазією.

Трейлер гри Star Wars Outlaws: дивіться відео

"Якщо дати гравцям можливість обрати місце, куди вони хочуть поїхати на Татуїні, то багато зупиниться в Мос Ейслі, а особливо на одному з водопоїв. Це дасть можливість гравцям побачити всі ті місця, про які вони чули або бачили в архівах Lucasfilm", – пояснив Метт Мартін.

За його словами, творці хочуть створити враження віртуального туризму, де гравці можуть насолоджуватись досвідом відвідування всіх іконічних місць у всесвіті Star Wars, як у фільмах".