Режиссер игры Джулиан Гейти рассказал, что игроки смогут путешествовать в Татуин. Там можно будет выполнять миссии самого могущественного криминального авторитета Внешнего кольца Джаббы Хатта.

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Новые детали Star Wars Outlaws

Также геймеры смогут посетить планету Тошара. На ее создание вдохновила африканская саванна с широкими равнинами, идеально подходящими для быстрого передвижения на спидерах.

Мы берем за основу биомы Юго-Восточной Африки как вдохновение и добавляем элементы, чтобы сделать его немного другим. Если сравнить с первыми кадрами, можно сказать, что это что-то из Татуина: красивая, знакомая архитектура, но два солнца,

– рассказал Джулиан Гейти.

Старший креативный директор Lucasfilm Мэтт Мартин ввел особое правило – "80/20". Согласно ему, 80% локаций в игре будут знакомы игрокам из реального мира, а остальные 20% – полностью созданы космической фантазией.

Трейлер игры Star Wars Outlaws: смотрите видео

"Если дать игрокам возможность выбрать место, куда они хотят поехать на Татуине, то многое остановится в Мосс Эйсле, а особенно на одном из водопоев. Это даст возможность игрокам увидеть все те места, о которых они слышали или видели в архивах Lucasfilm", – пояснил Мэтт Мартин.

По его словам, создатели хотят создать впечатление виртуального туризма, где игроки могут наслаждаться опытом посещения всех иконических мест во вселенной Star Wars, как в фильмах.