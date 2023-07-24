Ubisoft розкрила нові деталі Star Wars Outlaws: у грі можна буде працювати на Джаббу Хатта

Студія Ubisoft Motive розкрила нові подробиці Star Wars Outlaws на нещодавній Comic-Com 2023 у Сан-Дієґо. Зокрема, геймери змогли довідатися нові деталі про міжгалактичний злочинний світ.

Режисер гри Джуліан Гейті розповів, що гравці матимуть можливість подорожувати до Татуїна. Там можна буде виконувати місії наймогутнішого кримінального авторитета Зовнішнього кільця Джабби Хатта.

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Нові деталі Star Wars Outlaws

Також геймери зможуть відвідати планету Тошара. На її створення надихнула африканська саванна з широкими рівнинами, які ідеально підходять для швидкого пересування на спідерах.

Ми беремо за основу біоми Південно-Східної Африки як натхнення та додаємо елементи, щоб зробити його трохи іншим. Якщо порівняти з першими кадрами, можна сказати, що це щось з Татуїна: красива, знайома архітектура, але два сонця,

– розповів Джуліан Гейті.

Старший креативний директор Lucasfilm Метт Мартін запровадив особливе правило – "80/20". Згідно з ним, 80% локацій в грі будуть знайомві гравцям з реального світу, а інші 20% – повністю створені космічною фантазією.

Трейлер гри Star Wars Outlaws: дивіться відео

"Якщо дати гравцям можливість обрати місце, куди вони хочуть поїхати на Татуїні, то багато зупиниться в Мос Ейслі, а особливо на одному з водопоїв. Це дасть можливість гравцям побачити всі ті місця, про які вони чули або бачили в архівах Lucasfilm", – пояснив Метт Мартін.

За його словами, творці хочуть створити враження віртуального туризму, де гравці можуть насолоджуватись досвідом відвідування всіх іконічних місць у всесвіті Star Wars, як у фільмах".