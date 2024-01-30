Творець Stardew Valley дав важливу пораду шанувальникам гри перед виходом великого оновлення

Творець мегапопулярного інді-симулятора ферми Stardew Valley – Ерік Барон, більш відомий як ConcernedApe, розповів про стан патчу 1.6 та дав важливу пораду усім шанувальникам гри перед його майбутнім виходом.

Stardew Valley одна з найкращих інді-відеоігор в історії, яка до того ж продовжує розвиватися та поповнюватися новим контентом завдяки своєму геніальному розробникові.

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Протягом останніх місяців Ерік Барон неодноразово ділився з шанувальниками свого творіння подробицями щодо того, що очікує на них у патчі 1.6.

Таким чином стало відомо про нові скрині, капелюшки для домашніх улюбленців та навіть новорічний фестиваль з феєрверками, а також купу різних виправлень та покращень.

Нещодавно ConcernedApe оголосив, що оновлення 1.6 вийшло набагато більшим, ніж планувалося з моменту його анонсу у квітні 2023 року, однак воно нарешті завершене та перебуває на стадії "полірування" перед релізом, який планується трохи пізніше цьогоріч.

З такою кількістю нового контенту, чимало гравців турбувалися про те чи зможуть вони продовжити грати у свої сейви чи все ж доведеться розпочинати гру заново.

У відповідь на запитання одного з занепокоєних геймерів, Ерік Барон порадив тому все стартувати гру з початку, хоча можна й продовжувати старе збереження.

Цілком можна грати на старому збереженні, але я б, мабуть, порекомендував розпочати нову гру, щоб відчути все в контексті, інакше ви відразу розблокуєте купу речей, коли завантажите свій старий сейв,

– поділився розробник.

Отож, усім поціновувачам віртуальної ферми від ConcernedApe залишається лише очікувати на вихід цього масштабного патчу, який дасть змогу заново закохатися у світ Долини Стардью.