Stardew Valley – одна из лучших инди-видеоигр в истории, которая к тому же продолжает развиваться и пополняться новым контентом благодаря своему гениальному разработчику.

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В течение последних месяцев Эрик Барон неоднократно делился с поклонниками своего творения подробностями о том, что ожидает их в патче 1.6.

Таким образом стало известно о новых сундуках, шляпках для домашних любимцев и даже новогоднем фестивале с фейерверками, а также куче различных исправлений и улучшений.

Недавно ConcernedApe объявил, что обновление 1.6 получилось гораздо больше, чем планировалось с момента его анонса в апреле 2023 года, однако оно наконец-то завершено и находится на стадии "полировки" перед релизом, который планируется чуть позже в этом году.

С таким количеством нового контента многие игроки беспокоились о том, смогут ли они продолжить играть в свои сейвы или все же придется начинать игру заново.

В ответ на вопрос одного из обеспокоенных геймеров, Эрик Барон посоветовал тому все же стартовать с начала, хотя можно и продолжать старое сохранение.

Вполне можно играть на старом сохранении, но я бы, пожалуй, порекомендовал начать новую игру, чтобы почувствовать все в контексте, иначе вы сразу разблокируете кучу вещей, когда загрузите свой старый сейв,

– поделился разработчик.

Таким образом, всем ценителям виртуальной фермы от ConcernedApe остается только ожидать выхода этого масштабного патча, который позволит заново влюбиться в мир Долины Стардью.