Фанат Stardew Valley уявив як гра могла б виглядати на Unreal Engine 5: приголомшливе відео

Талановитий шанувальник культового симулятора ферми Stardew Valley поділився коротким відео в якому уявив як популярна гра могла б виглядати на ігровому рушії Unreal Engine 5.

А що якби? Саме так подумав один креативний геймер та створив цікавий ролик для усіх шанувальників Stardew Valley.

Цікаво 5 небанальних горорів з чудовим сюжетом, які ви можете пограти у 2024 році

Потужність UE 5 дарує новий погляд на класику

Фанат Stardew Valley під ніком stopfootage поділилися на порталі Reddit своїм баченням того як його улюблений проєкт міг би виглядати на надпотужному ігровому рушії Unreal Engine 5.

Коротке відео виглядає ніби запис з мобільного телефону. Фанати гри ConcernedApe впізнають будиночок фермера вдалині кадру, а потім фокус переходить на невеликий урожай, що росте на охайних грядках.

Місцевість оточена високими деревами, а неймовірне освітлення, яке дарує Unreal Engine 5, створює неповторний затишок та вражає уяву.

Stardew Valle в UE 5: дивитися відео

Робота ентузіаста знайшла гарний відгук в ігровій спільноті й хоча це лише короткий концепт, багато геймерів заявили, що були б навсправжки зацікавлені у відеогрі такого плану.