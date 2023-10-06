У Stardew Valley з'явиться нова мила механіка – шанувальники гри у захваті

У Stardew Valley з'явиться новий спосіб прикрасити ігровий світ, шляхом додання косметичної механіки, яка миттєво підкорила серця величезної кількості шанувальників гри.

Розробник Stardew Valley не почиває на лаврах, хоча мало яка інді-гра може посперечатися з його творінням в плані успішності.

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Ерік Барон, більше відомий як ConcernedApe, повідомив, що вже культова гра отримає нову косметичну механіку в наступному оновленні.

На своїй сторінці у соцмережі X, він виклав колаж з кількох скриншотів, на яких показано як домашні тварини гравця носять милі капелюшки та інші аксесуари.

Фото Concerned Ape

Хоча розробник не надав жодних подробиць, з зображень стає зрозуміло що з оновленням 1.6 гравці Stardew Valley зможуть отримувати капелюхи та одягати їх на своїх віртуальних улюбленців, так само як це зараз працює з конями у грі.

Шанувальники гри були просто у захваті, побачивши ці милі зображення і хоча ця незначна косметична опція, швидше за все, не матиме жодного реального впливу на ігровий процес, можливість персоналізувати кожен куточок та елемент своєї ферми завжди була одним з наріжних каменів успіху Stardew Valley.