Розробник Starfield нарешті пояснив, чому головний герой гри постійно мовчатиме

Головний герой гри Starfield не отримав озвучки, тож протягом усієї пригоди постійно мовчатиме. Хоча це відомо вже понад рік, лише зараз розробники вирішили пояснити таке своє рішення.

Рішення про мовчазного головного героя в інтерв'ю пояснив провідний дизайнер Bethesda Еміль Пальяруло. Він зізнався, що спершу плани були зовсім іншими.

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Чому головний герой Starfield завжди мовчатиме

У рольових іграх AAA від Bethesda історично були мовчазні герої. Однак розробник вирішив покласти край цій традиції, працюючи над грою Fallout 4. Головний герой цієї гри мав повну озвучку.

Тепер Еміль Пальяруло назвав "справжньою волею" рішення студії не озвучувати головного героя Starfield. Він пояснив, що гра має понад 200 тисяч рядків діалогу. Розробник певен, що такий масив не вдалося б озвучити, якби довелося записувати репліку головного героя.

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Попри величезну перевагу, студія спершу планувала таки озвучити свого головного героя. Bethesda зайшла в цьому плані доволі далеко – студія навіть найняла актора озвучки та провела декілька сеансів запису. Лише після цього від ідеї повністю відмовилися.