Starfield більше не має "змішаний" рейтинг в Steam, оскільки останні відгуки перевели гру в категорію "переважно негативних". Мова про відгуки за останні 30 днів.

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Геймери обвалили рейтинг Starfield

Попри те, що Starfield мала успішний запуск у вересні 2023 року, гра Bethesda поступово втратила репутацію через численні проблеми. Багато фанатів Bethesda розчарувалися в новій грі студії.

Хоча Bethesda варто похвалити за спробу створити щось нове, здається, більшість гравців незадоволені обраним напрямком. Зосередженість Starfield на процедурній генерації позбавила гру "магії", яка приваблювала фанатів Bethesda.

Деякі гравці стверджують, що гра більше нагадує тематичний парк порожніх світів і статичних міст, з'єднаних між собою екранами завантаження, ніж захопливу пісочницю, яку давали попередні ігри Bethesda.

Це й відобразилося в останніх оцінках гри. Станом на 27 грудня серед оцінок за останні 30 днів лише 31% є позитивним. Натомість якщо брати увесь час з моменту релізу 6 вересня 2023 року, позитивними є 65% оцінок гри.